Irak'tan 30 yıl sonra bir ilk! Türkiye sınırına 2 askeri üs kuruldu

Irak, Türkiye sınırındaki Zaho bölgesine 2 askeri üs kurdu. Türkiye ve Irak arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan iş birliği çerçevesinde, Irak Sınır Muhafızları 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandı.

Irak'tan 30 yıl sonra bir ilk! Türkiye sınırına 2 askeri üs kuruldu
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Türkiye ile Irak arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan iş birliği çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Irak Sınır Muhafızlarının, Türkiye sınırındaki Zaho ilçesinde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.

Irak basını, bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez asker konuşlandırıldığına dikkat çekti. Haberlerde bu adımın, Irak'ın sınır güvenliğini artırma çabaları kapsamında Türkiye ile yapılan ortaklık çerçevesinde atıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Irak'a ziyaret etmiş; Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele ve güvenlik konuları başta olmak üzere 26 iş birliği anlaşmasına imza atılmıştı.

Üs adımı, Irak'ın, sınır bölgelerindeki güvenliği artırma çabalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

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