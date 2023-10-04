Irak Savunma Bakanı Abbasi, 5 Ekim'de Türkiye'ye Gelecek

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında 5 Ekim'de Türkiye'ye geliyor. Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, 5 Ekim'de Türkiye'ye Gelecek

Alınan bilgiye göre Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

Ankara'da Güvenlik ZirvesiAnkara'da Güvenlik ZirvesiSiyaset
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