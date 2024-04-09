İsrail'den küstah açıklama! "Türkiye'nin ihracatını engellemek için..."

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı kısıtlaması sonrası açıklama yaptı. Katz, Türkiye'nin ekonomisine zarar verecek tedbirler alacaklarını öne sürdü.

İsrail'den küstah açıklama! "Türkiye'nin ihracatını engellemek için..."
İsrail'den küstah açıklama! "Türkiye'nin ihracatını engellemek için..."
Editör: Uğur Çam

Türkiye, İsrail ile ihracatını kısıtlayan tedbirler aldı. Bu kararın ardından İsrail tarafından ilk açıklama, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tarafından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasında Katz, Erdoğan'ın Türk halkının ekonomik çıkarlarını tehlikeye attığını öne sürdü. Katz, açıklamasında Türkiye'nin ihracatını engellemek için ABD ile de temasa geçeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini ve Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak."
Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdiTicaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdiDış Politika
# israil # türkiye # abd
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi hayatını kaybetti!
Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi hayatını kaybetti!
Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdi
Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdi
UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
Öne Çıkanlar "YSK cumhuriyet hukukunu katletmiştir" | Gece Hattı | Serkan Aksarı "YSK cumhuriyet hukukunu katletmiştir" | Gece Hattı | Serkan Aksarı Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı...