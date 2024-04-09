İsrail'den küstah açıklama! "Türkiye'nin ihracatını engellemek için..."

Türkiye, İsrail ile ihracatını kısıtlayan tedbirler aldı. Bu kararın ardından İsrail tarafından ilk açıklama, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tarafından geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasında Katz, Erdoğan'ın Türk halkının ekonomik çıkarlarını tehlikeye attığını öne sürdü. Katz, açıklamasında Türkiye'nin ihracatını engellemek için ABD ile de temasa geçeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan Gazze'de kadınlara, kız çocuklarına, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini ve Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak."