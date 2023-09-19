Karabağ'da antiterör operasyonu

Azerbaycan, Karabağ'da harekât başlattı. Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır" denildi.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU





Operasyon, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephede ve cephenin derinliğindeki mevzileri ile uzun süreli ateş noktalarının yanı sıra savaş araçlarını ve askeri tesislerini devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.



Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı. Hasanov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü yerel antiterör tedbirleri hususunda Güler'i bilgilendirdi. Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.



Antiterör Operasyonu'nun başlamasının ardından Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni birliklere anında karşılık verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusunun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğunu duyurdu.



Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Operasyon ilanının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bir açıklama yaptı. Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan'ı savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti. Paşinyan Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordusunun bulunmadığını söyledi. Paşinyan, Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

KARABAĞ'DA SÖZDE REJİME BAĞLI 10 BİNİ AŞKIN ERMENİ SİLAHLI GÜCÜ BULUNUYOR

18 Eylül'de Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4'ü polis olmak üzere 6 Azerbaycanlı şehit olmuştu. Azerbaycan, Ermenistan'dan, silahlı kuvvetlerini Azerbaycan topraklarından derhal çıkarmasını ve Ermenistan'a bağlı sözde rejimin askeri ve idari yapısının feshedilmesini talep etmişti. Karabağ'da sözde rejime bağlı 10 bini aşkın Ermeni silahlı gücü bulunuyor. Bu güçlerin yüzden fazla tank ve diğer zırhlı araçlara, yaylım ateşli roket sistemleri de dahil olmak üzere iki yüzden fazla ağır topçu silahına ve iki yüzden fazla havan sistemine sahip. Karabağ'daki bu Ermeni gücü 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriyi açıkça ihlal ediyor. Ayrıca Karabağ'daki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde cumhurbaşkanı seçimi düzenlemişti.



Azerbaycan sözde cumhurbaşkanı seçimini "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.