Türkiye ticaret ABD şantaj peşinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'de iken Türk kamu bankası Halkbank'a tazminat davası açıldı.

Halkbank'tan, ABD'de banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin açıklama yapıldı. Davanın 26 Temmuz 2023 tarihinde yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından açıldığı belirtildi. Davanın mevcut ceza davasındaki sözde iddialar arasında bağlantı kurularak tazminat arayışı için planlandığı kaydedildi.

TÜRKİYE TİCARET ABD ŞANTAJ PEŞİNDE

ABD bir yandan ilişkileri geliştirme yönünde açıklamalar yaparken diğer yandan da bu tür davalarla Türkiye'ye adeta şantaj yapıyor. Rusya ile ticareti baltalamaya yönelik de heyetler gidip geliyor. Ekim ayında ABD'den yine Rusya yaptırımlarını görüşmek üzere bir OFAC heyetinin Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan ziyarette Türk iş insanlarından Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyulması istenmişti.



Türk iş insanları ise komşu Rusya ile ticarette Batı hegemonyasından rahatsızlar. Yüksek sesle dile getiremeseler de özel toplantılarda bunu bizzat bakanlara da ilettiklerini söylüyorlar. Batı yaptırımlarının çerçevesinin beli olmaması da Rusya ile Türkiye'nin neredeyse bütün ticaretinin kesilmesine yol açacak noktaya ulaşabilir.