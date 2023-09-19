Kafkaslarda emperyalist oyunlar devrede! Adıbelli: Karabağ'da siviller Ermeni çetelerine dönüştürüldü

Silahlı Ermeni çeteleri son 3 aydır Karabağ bölgesinde tansiyonu tırmandırıyor. Özellikle ABD’nin tatbikatı ile saldırı girişimleri, terör faaliyetleri iki katına çıktı. İşte bu yüzden Azerbaycan’ın Ermeni terörüne karşı başlattığı operasyonun zamanlaması dikkat çekici.

KAFKASLARDA EMPERYALİST OYUNLAR DEVREDE

Siyaset Bilimci Dr. Barış Adıbelli, Ermeni çetelerinin arkasındaki güce işaret etti. ABD’nin kısa süre önce Erivan yönetimi ile yaptığı tatbikatı hatırlattı. Vatan Partisi Merkez Propaganda Bürosu Başkanı ve MKK Üyesi Çağdaş Cengiz ise güç dengelerinin Azerbaycan’dan yana olduğunu kaydetti. Karabağ’dan yeni bir Ukrayna çıkartılamayacağını, Paşinyan’ın yeni Zelenskiy olmayacağını vurguladı.

ABD’nin yeni cephe arayışının hedefinde Kafkasya var. İşaretleri ise Gürcistan’daki turuncu darbe girişimleri, Gürcistan ve Ermenistan’a yapılan NATO çağrıları, ABD-Ermenistan tatbikatı. Barış Adıbelli bölge ülkelerinin emperyalist planlarını, Çağdaş Cengiz ise çözümü anlattı.

''Azerbaycan ordusu kendi vatanını savunan ve artık nihai çözümü yaratmayı hedefleyen bir operasyon başlattı. Tabii ki bölge güçleri ve dünya dengeleri açısından da baktığımızda, Batı'nın bölgede bir provokasyon peşinde olduğu ve bir kışkırtma peşinde olduğu açık. Türkiye'yi, Rusya'yı, Azerbaycan'ı toptan bir hedef alma girişimi var. Geçtiğimiz birkaç aydaki gelişmelerin toplamına baktığımızda da bunu görüyoruz. Ama buradan bir başarı çıkma ihtimali yok. Yani ne güç dengeleri açısından ne de Ermenistan'ın kendi kuvveti açısından Azerbaycan'la bu anlamda başa çıkabilecek bir kuvvet olduğunu söylemek hatalı olur, yanlış olur.''

''Bölgede aslında barışçıl bir çözüme doğru da gidiş vardı. Azerbaycan'ın yürüttüğü kahramanca mücadele sonrasında Paşinyan beyaz bayrağı çekmek durumunda kalmıştı. Ama ABD tekrar devreye girdi. Karabağ savaşı sırasında da Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için Rusya’nın Ermenistan’ı kışkırttığına yönelik atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı gün yüzüne çıktı. Hatta geçen hafta, Putin bir konuşmasında, Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu da vurgulayarak, Paşinyan’ın da bunu kabul ettiğini belirtti. Ermenistan ABD’den medet umarak çözüm üretemeyeceğini anlayacak. Paşinyan’dan Zelenskiy yaratmaya çalışıyorlar ama bunu başaramazlar.''

Doğrudan ABD politikalarına dikkat çeken Cengiz şu ifadeleri kullandı: ''Burada Batı Asya ülkelerinin ortak hareket etmesi belirleyici olacak. Şuna dikkat çekiyorum, burada Ermenistan’ın şımarıklığı, iradesi, Ermeni lobisi gibi etkiler yok. Burada doğrudan ABD’nin politikaları var. ABD Ermenistan aracılığıyla bölgeye çomak sokuyor. Rusya'nın bölgedeki etkisi, Azerbaycan için de Türkiye için de bir dezavantaj değil. Tam tersine bir avantaj. Hemen bölgedeki altı devletin bir arada hareket etmesine dönük projelere geri dönülmesi gerekmektedir.

Ermenistan’da attığı imzanın gereğini yapması gerekmektedir. Azerbaycan’ın vatan toprağında başka bir silahlı gücün olmayacağını kabul etmesi lazım Ermenistan’ın.

Son olarak, Azerbaycan ordusu meseleye gerek siyasi gerek ordu olarak hep çok titiz yaklaştı. Şu anda yapılan harekatta da görüyoruz. Sivillere, hastalara, çocuklara, gençlere dikkat ediliyor. Harekat başarıya ulaşacak, eminiz.''