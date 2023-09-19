Rusya'dan Batı'ya gıda ambargosu! Putin ambargo süresini 1 yıl uzattı

ABD ve AB, NATO’nun genişleme planına karşı savunmaya geçen Rusya’ya karşı yaptırım dayatmayı sürdürürken Moskova’dan yeni bir hamle geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini korumak amacıyla Batı ülkelerine karşı gıda ambargosunu uzattı. Putin, gıda ambargosunun 1 yıl daha uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname Putin’in imzası ile yürürlüğe girdi. 2024 yılının sonuna kadar yaptırım uygulayan ülkeler Rus ürünlerini alamayacak.

Ambargo ilk önce ABD, AB ülkeleri, Avustralya, Norveç ve Kanada’ya uygulandı. 2015 yılında ise Rusya karşıtı yaptırımlara katılan Arnavutluk, Karadağ, İzlanda, Lihtenştayn, 2016’da ise Ukrayna’da dahil edilerek genişletildi. 2020’den sonra ise AB’den ayrılan İngiltere de ambargo kapsamına alındı.