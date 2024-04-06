Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Pakistan Milli Günü için Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde Ankara kutlama töreni yapıldı.

5 Nisan akşamı yapılan kutlamaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd, ülkesinin tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti. Türkiye ile Pakistan'ın asırlık bağlara dayanan ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de Pakistan'ın, bölgesinde barış istikrarına büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Güler, Türkiye ve Pakistan'ın iş birliği alanlarına da dikkat çekti.