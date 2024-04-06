Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik, terörle mücadelesine hız vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber
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