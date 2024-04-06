İran Genelkurmay Başkanı konsolosluk saldırısında ABD'yi işaret etti! "Hesap vermelidir"

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Şam Konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının asıl sorumlusunun ABD olduğunu söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı konsolosluk saldırısında ABD'yi işaret etti! "Hesap vermelidir"
İran Genelkurmay Başkanı konsolosluk saldırısında ABD'yi işaret etti! "Hesap vermelidir"

Tesnim Haber Ajansına göre Bakıri, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin İsfahan'da düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Şam'a yönelik saldırıda Zahidi ve beraberindeki İranlı askerlerin öldürülmesinin İsrail'in sonunu hızlandırdığını belirten Bakıri, İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi. İran Genelkurmay Başkanı, "Şam saldırısının asıl sorumlusu ABD'dir ve hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN KONSOLOSLUĞUNA SALDIRISI

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # israil # abd
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