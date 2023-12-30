Putin'den Yeni Yıl Mesajında Türkiye Vurgusu

Putin, bazı devlet başkanlarının yeni yılını kutlayan mesajlar gönderdi. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, yeni yılda Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin gelişeceği vurgulandı.

Putin'den Yeni Yıl Mesajında Türkiye Vurgusu
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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