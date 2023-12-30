Kışkırtmalarıyla Ünlü Ümit Özdağ Doğu Perinçek'in Açıklamalarını Hedef Aldı

Sığınmacılara yönelik kışkırtıcı söylemleri ve İsrail yanlısı tutumu nedeniyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Süper Kupa' değerlendirmelerini hedef aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının ertelenmesi kararını değerlendiren Perinçek şunları ifade etmişti:

- Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi. Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?

- Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren var. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular. Olayı iyi anlayalım.

- Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz. ABD emperyalizmine, Avrupa emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı Atatürkçü mevziide olmayanlar, Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler. Mustafa Kemal, Batı emperyalizmine karşı savaşın kahramanıdır ve Arap ülkelerinin ve halklarının dostudur.

Her fırsatta İsrail yanlısı tutumunu devam ettiren Özdağ, Perinçek'in 'Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır' açıklamalarını hedef aldı. Özdağ, "Doğu Perinçek, mide bulandırma konusunda özel bir eğitim almışsın. Çok başarılısın. Sus artık sus. Suudi Arabistan Aramco ile ne Filistin dayanışması. Recep abine destek için ne yapacağını şaşırdın. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray senden Atatürkçülük dersi almaz." dedi.