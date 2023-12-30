Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Türk Takımlarına Yakışan Filistin Dayanışmasıdır"

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçında Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle maça çıkmadı. Konu üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından "Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı." ifadelerini kullandı.

Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren var. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular. Olayı iyi anlayalım.

Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı.



O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 29, 2023





