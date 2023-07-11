Rusya'dan İsveç'in NATO üyeliği açıklaması! Zaharova Türkiye'nin yeşil ışık yakmasını böyle değerlendirdi

Sputnik'in haberine göre Moskova ve New York merkezli Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin İsveç'İn NATO'ya üyelik başvurusuna onay vermesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve bunu hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Zaharova, Rusya'nın eylemlere göre kanaatini belirlediğini ve çıkarımlar yaptığını ifade etti.