Rusya'dan İsveç'in NATO üyeliği açıklaması! Zaharova Türkiye'nin yeşil ışık yakmasını böyle değerlendirdi

İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Türkiye'nin bu kararından sonra Rusya tarafından ilk açıklamayı Zaharova yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Rusya eylemlere göre kanaatini belirliyor ve çıkarımlar yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan İsveç'in NATO üyeliği açıklaması! Zaharova Türkiye'nin yeşil ışık yakmasını böyle değerlendirdi
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Sputnik'in haberine göre Moskova ve New York merkezli Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin İsveç'İn NATO'ya üyelik başvurusuna onay vermesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu ve bunu hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Zaharova, Rusya'nın eylemlere göre kanaatini belirlediğini ve çıkarımlar yaptığını ifade etti.

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