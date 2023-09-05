TİKA Herat Ofisi'nden önemli çalışma! Hayatlara dokunmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Afganistan'ın Farah vilayetindeki devlet hastanesinde çocuklar için yoğun bakım ünitesi kurdu.

TİKA Herat Ofisi'nden önemli çalışma! Hayatlara dokunmaya devam ediyor
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TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Afganistan'ın yoğun nüfuslu vilayetlerinden olan Farah'taki devlet hastanesinde çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunmadığı ve bu açığın TİKA tarafından kapatıldığı belirtildi.

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Açıklamada, TİKA Herat Ofisi tarafından Farah Devlet Hastanesinde gerekli tıbbi teçhizat ve elektronik aksam ile renkli x-ray yazıcı, sarf malzemesi, EKG ünitesi, ultrason, solunum ve defibrilatör cihazları, hastabaşı monitörleri, radyant ısıtıcı, hasta yatakları ve bebek kuvözü gibi donanımlardan oluşan tam teçhizatlı bir çocuk yoğun bakım ünitesi kurulduğu kaydedildi.

Yoğun bakım ünitesinin teslim töreninde konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, her gün hastaneye 100'e yakın çocuğun getirildiğini ve hayati tehlike yaşayan çocukların Herat ve Kandahar gibi vilayetlere sevk edilmek zorunda kaldığını aktardı.

Farah'ta ulaşım imkanlarının yetersiz olmasının da etkisiyle tıbbi yardım alamayan onlarca çocuğun yaşamını yitirdiğini belirten Deniz, söz konusu proje ile ağır hasta çocuklar için umut olduklarını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Farah İl Sağlık Müdürü İhsanullah Şakir de TİKA'ya teşekkür ederek ;

- Bizim için yapılan yardımı ve bunun karşılığında takdir ve teşekkürü anlatmak için kelimeler yetersiz kalır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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