Turizmcinin yüzü gülüyor! Hedef 60 milyon turist
Turizm sezonu bereketli geçiyor. Bu yıl 60 milyon turist hedefi ulaşılacağı öngörülüyor. Türkiye’ye tatil için gelen ülkeler arasında Almanya ve Rusya başı çekiyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, özellikle Çin'den gelen turist sayısında artış olduğuna dikkat çekti.
Sıcak havalar turizm sektörüne olumlu yansıdı. Türk turizminin 2023 yılı hedefi 60 milyon turist. Ağustos rakamları hedefe ulaşılacağı sinyallerini verdi.
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler olumsuz bir yıl geçirmemize rağmen sezon iyi geçiyor dedi.
İşler Rusya-Ukrayna geriliminin Türk turizmine etkilerine dikkat çekti. Rus turist sayısının bu sene arttığını belirtti.
Almanya ve Rusya sektörde başı çekiyor. İşler, yeni pazarlardaki hareketliliği dikkat çekti. Çin’i işaret etti.
Bu sene turizm sezonunun ekim ayına kadar uzaması bekleniyor.