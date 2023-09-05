Török Vilag şarkısı çok beğenildi! Hurşit Türkay'ın yeni şarkısı çıktı

Anadolu Folk Rock şarkıcısı Hurşit Türkay'ın yazdığı yepyeni Macarca nakaratlı şarkı büyük bir ilgi gördü. Türkay, mutluluğunu Ulusal Kanal ile paylaştı.

Török Vilag şarkısı çok beğenildi! Hurşit Türkay'ın yeni şarkısı çıktı
Editör: Sabri Kasapoğlu
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Anadolu Folk Rock şarkıcısı Hurşit Türkay Türk dünyası için bir şarkı besteledi. Şarkısına Macarca nakarat yazdı.

Türkay, şarkısını 2024 yılında yapılacak Türk-Hun Kurultayı için besteledi.

“Török Vilag” yani “Biz Türküz” şarkısı çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

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# şarkı # türk dünyası
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