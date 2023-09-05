Maltepe'deki yangının şüphelileri yakalandı! Yangın sırasında ormanlık alanda görülmüşlerdi

Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekiplerince ormanlık alanda görülen 2 şüpheli tespit edildi. Korkutan yangının şüphelileri gözaltına alındı.

Maltepe'deki yangının şüphelileri yakalandı! Yangın sırasında ormanlık alanda görülmüşlerdi
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Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Maltepe'deki orman yangınının şüphelileri yakalandı

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.

Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

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