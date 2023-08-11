Kilo verememenizin nedeni bu yiyecek olabilir! Kahvaltıda tüketmekten vazgeçin

Kahvaltı uyandıktan sonra uzun süreli açlık yaşamış vücudun ilk enerji kaynağı. Güne başlamak için çok önemli, ancak ne yediğimize dikkat etmezsek güne dengesiz bir kan şekeri ile başlayıp gün içinde açlığımızı ve aşermelerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Bu durum kilo vermekte zorlanmamıza yol açabilir, bu sıkıntıyı yaşamamak ve güne dengeli başlamak için size kahvaltıda tüketmemeniz gereken yiyecekleri listeledik.

KAHVALTIDA TÜKETMEKTEN VAZGEÇMENİZ GEREKEN YİYECEKLER

1. Yulafın aşırı tüketimi: Yulaf sağlığa faydalı bir besindir, ancak miktarını ayarlamakta zorlanabiliriz ve aşırı tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir. Özellikle yulaf ezmesinin fazla miktarda tüketilmesi yerine, pişirilmiş yulafı ekmek yerine tercih edebilirsiniz.

2. Ekmek Tüketimi: Tahıllı ekmekler beyaz ekmeğe göre daha sağlıklıdır, ancak sağlıklı demek kalorisinin çok düşük olduğu anlamına gelmez, ekmek tüketimini aşırıya kaçırmak kilo alımına neden olabilir. Günde 2 dilimle sınırlamaya çalışmak önemlidir.

3. Yüksek karbonhidrat değerine sahip gıdalar: Poğaça gibi yüksek miktarda karbonhidrat deposu yiyeceklerin fazla tüketimi kan şekerinde hızlı dalgalanmalara yol açacak, zaten kalorisi yüksek fakat hacmi küçük olduğu için hızlı acıkmanıza sebep olarak kilo alımına neden olabilir. Bu yiyeceklerin tüketimini sınırlamak daha sağlıklı olacaktır.

4. Tam Yağlı Süt: Kahvelerinizle beraber gün içinde ne kadar süt tükettiğinize dikkat ettiniz mi? Tam yağlı süt yüksek kalori içerir. Günlük kalori ihtiyacınıza dikkat ederek süt tüketimi yapmalısınız.

5. Şekerli ezmeler: Fındık, çikolata ezmesi gibi şekerli içerikler, kolaylıkla fazla tüketilebilir, ayrıca sabah saatlerinde tüketimi hızlı yükselen kan şekeri demektir. Bu tür yiyeceklerin porsiyonlarını kontrol etmek önemlidir.

6. Meyve Suyu: Meyve suları doğal ve el yapımı olsa da içerdikleri şeker yüksektir, fazla tüketildiğinde şeker limitinizi fark etmeden aşabilirsiniz. Tercihen taze meyve tüketmeyi tercih edebilirsiniz, böylece tokluğunuz daha uzun olacaktır.

7. Tahin ve Pekmez Karışımı: Tahin ve pekmez karışımı kışın özellikle tercih edilen bir ikili olsa da, yüksek kalori içerir. Bu karışımı ekmeğe sürerek tüketmek bir anda çok yüksek kalori tüketimi anlamına gelir, kilo almanıza yol açabilir.

8. Çikolata: Kahvaltıda çikolata tüketimi de kan şekerini hızlı yükseltip hızlı acıkmaya sebep olur. Kahvenin yanına vazgeçemiyorum diyorsanız bitter çikolata ile daha sağlıklı bir tercih yapabilirsiniz.

9. Yağlı Peynir: Peynir yüksek protein ve kalsiyum içerir, ancak yağlı peynir yerine daha yazsız peynirler tercih edilerek kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

10. Kahvaltılık Gevrekler: Kahvaltılık gevrekler doyurucu olmayabilir, uzun süre tok tutmaz, şeker oranı fazladır ve fazla kalori içerebilir. Daha sağlıklı kahvaltı seçeneklerine yönelmek kilo kontrolü açısından önemlidir.

Sağlıklı bir kahvaltı yapmak ve kilo alımını önlemek için porsiyonları kontrol etmek, dengeli beslenmek ve kahvaltıda çeşitli besin gruplarına yer vererek protein ve lif alımını yüksek tutmak önemlidir.