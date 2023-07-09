Öğün sıklığı ortadan kaldırılacak 4 efsane tavsiye

Az ve sık öğünlerle günde birkaç kez yemek kilo verme açısından metabolizmaya fayda sağlar mı? Dr. Francesco Cagnazzo, beslenme alanında en çok tartışılan konulardan birine ışık tutarak dört efsaneyi çürütüyor.

KAHVALTIYI ATLAMAK KİLO ALMANIZA NEDEN OLUR MU?

Kahvaltı yapmanın sağlık açısından pek çok faydası vardır, ancak kilo vermek için gerekli değildir.

Birçok gözlemsel çalışma, kahvaltıyı atlamak ile fazla kilolu ve obez olmak arasında bir bağlantı bulsa da, bu kesinlikle bir neden-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez; Aslında tüm bunlar, kahvaltıyı atlayan tipik öznenin temelde sağlığına pek dikkat etmemesi gerçeğiyle açıklanabilir. Yani günün ilk öğününü atlayıp akşama kadar çok ve kalitesiz yemek yemek. Bir çalışma, 283 fazla kilolu ve obez yetişkinden oluşan bir örneklemde, kahvaltıyı atlayanlarla bunu yapanları karşılaştırdı. Sonuç , aynı günlük ve haftalık kalori alımıyla kahvaltı yapan ve yapmayan denekler arasında kilo kaybı açısından fark olmadığını gösterdi.

AZ VE SIK YEMEK METEBOLİZMAYI HIZLANDIRIR MI?

Öğün sıklığının yakılan toplam kalori üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Önemli olan yediğiniz öğün sayısı değil, yediğiniz toplam kalori miktarıdır.

Vücut, besinlerin içerdiği besin maddelerini hücreler tarafından kullanılabilir hale getirmek için sindirmek, emmek ve metabolize etmek için belirli bir enerji harcar. Yiyeceklerin termik etkisinden bahsediyoruz . Doğru oranda protein, karbonhidrat ve yağ içeren karma bir diyette, gıdanın termik etkisi toplam kalorinin ortalama %10'u kadardır. Bu, altı adet 500 kalorilik öğün yemenin, üç adet 1000 kalorilik öğün yemekle aynı etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Her iki durumda da termik etki yaklaşık 300 kaloridir.

SIK SIK YEMEK AÇLIĞA ENGEL OLUR MU?

Kesin bir bilimsel kanıt yoktur. Hatta bazı araştırmalar, küçük ve sık öğünlerin açlık hissini artırabileceğini gösteriyor.

Bilimsel literatür incelendiğinde, konuyla ilgili çelişkili sonuçların olduğu görülmektedir: Bazı araştırmalar, sık yemek yemenin açlık hissini azalttığını öne sürerken , bazı araştırmalar daha fazla yiyecek arama eğilimi göstermektedir. Örneğin, 3 öğünü protein açısından zengin 6 öğünle karşılaştıran bir araştırma, 3 öğünlü diyet planının açlığı azaltmada daha iyi olduğunu gösterdi.

SIK SIK YEMEK BEYNİ NASIL UYARIR?

Vücut, açlık dönemlerinde bile glikoz üretebilir ve beyni besleyebilir.

Vücudumuz, karbonhidrat depolarının tükendiği açlık dönemlerinde glikoz üretebilir. Ek olarak, kan şekeri düştüğünde glikoza parçalanan karaciğerde yaklaşık 100 g glikojen birikir. Evrimsel açıdan bakıldığında insan vücudu, beyin gibi hayati organlar için kan şekerinin sabit tutulmasını sağlayan bazı biyokimyasal ve hormonal mekanizmalar sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Onlar olmasaydı, uzun zaman önce ölmüş olurduk!

Sonuç olarak, kilo kaybı için en iyi öğün sıklığı yoktur. Önemli olanın enerji alımı ve doğru besin dengesi olduğu akılda tutularak, her şey kişinin alışkanlıklarına ve yaşam tarzına göre özelleştirilmelidir.