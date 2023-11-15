OMAD Diyeti Nedir? OMAD Diyeti Nasıl Yapılır?

"One Meal A Day" yani günde bir öğün anlamına gelen OMAD diyeti son zamanlarda uzmanların önerdiği popüler bir diyet olmaya başladı. Bu, aralıklı oruca dayanan, zaman kısıtlamalı bir diyet türüdür ve savunucularının iddia ettiği gibi, hızlı kilo kaybını teşvik edebilir, muhtemelen sağlığı iyileştirebilir ve hatta yaşlanmayı yavaşlatabilir. Burada koşullu dilin kullanımına dikkat edin. Tüm yeni diyetlerde olduğu gibi, uzmanların tavsiyelerine göre tuz kullanımı konusunda dikkatli olmak lazım.

OMAD Diyeti Nasıl Yapılır?

OMAD diyetinde 24 saatlik zaman içerisinde bir saat kullanabileceğiniz, bir seferlik öğün aralığına dayanır. Bu tek seferlik öğününüzde enerjinizi toplayabilmek için her şeyi tüketmenize izin verilir. Buna sizin karar vermeniz lazım ama tabi ki diyete başlamadan önce uzmana danışmanızda fayda var. OMAD diyetini uygularken 24 saatlik gün içerisinde istediğiniz kadar su, çay ve kahve gibi içecekleri tüketmenize izin verilir.

OMAD diyetinde alacağınız öğünü her gün aynı saatte almanız gerekir ve ne kadar süreceği kişiden kişiye değişir.

Diğer tüm aralıklı oruç diyetlerinde olduğu gibi plan, vücudu glikoza bağlı kalmak yerine enerji için depolanan yağları yakacak şekilde ketoz durumuna getirmektir.

OMAD Diyeti Riskli mi?

OMAD diyeti hakkında farklı üniversitelerde bilimsel çalışmalar yürütülmüş ama vücut için sağlıklı olup olmadığına dair kanıtlar sınırlıdır.

OMAD diyeti genellikle kendi yöntemine güvenmek yerine diğer aralıklı oruç diyetlerinden elde edilen araştırmalara dayanıyor. Aralıklı oruç tutmanın kilo kaybına yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar olmasına rağmen çalışmalar uzun süreler yerine kısa sürelere odaklanma eğilimindedir. OMAD diyetini uzun vadede uygulamanın ise sağlık sorunlarına neden olacağı gözlemlenmiştir.

Her gün yediğimiz yiyeceklerin düzgün çalışması ve hastalıkları önlemesi için protein, tam tahıllı karbonhidratlar, sebzeler, meyveler ve “iyi yağlar” içermesi gerekir. Bu besin değerlerinin hepsini tek öğünde alamayız, bu değerleri karşılayacak tek bir süper yemek bulmak son derece düşük bir ihtimal ve dolayısıyla OMAD diyeti insanları hasta etme riski oldukça yüksektir.

Ayrıca bu kadar şiddetli bir orucun insanların uzun süre rahatsız edici bir şekilde aç hissetmesine neden olması ve ayrılan saat geldiğinde "yanlış" yiyecek türlerini yeme riskini artırması da muhtemeldir.