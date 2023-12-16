Siyah Çayın İçine Şeker Yerine Portakal Dilimi Koyun! Tam 7 Günde Vücudunuzdaki Değişimlere İmza Atın

Şekerli tüketilen siyah çay, vücutta rafine deposuna neden olur! Hücrelerin bozulmasından organların işlevselliğini bozmaya kadar vücudu alt üst eden şeker yerine siyah çayınıza portakal dilimi ekleyin neden mi? Duyduklarınız karşısında çok şaşıracaksınız! Vücudu tam 7 günde muhteşem bir şekilde değiştiriyor.

Siyah Çayın İçine Şeker Yerine Portakal Dilimi Koyun!

En çok tüketilen içeceklerden biri olan siyah çayın içine eklenen portakal tam bir D vitamini deposudur. Vücudun ihtiyacı olan D vitaminin yüzde 5'ini karşılan bu yöntem sayesinde aynı zamanda yıllardır deforme olan hücresel yapı da zamanla onarılır. Rafine şeker nedeniyle göbek bölgesinde yağ bağlanır. Aynı zamanda metobolizmanın kemik taşı hasar alır. Yavaşlayan metabolzimayı hızlandırmak için siyah çaydaki portakal güçlü bir lif kaynağı sağlar. Bağırsak hareketlerini güçlendirir.

Vücuttaki doğal asidik oranını artırarak kandaki şeker oranını dengeler. Hızla kilo vermenizi sağlar. Bununla beraber karbonhidratı hayatınızdan çıkarttığınız andan itibaren ise kilo verme hızla artar. Hem çay tüketmek hem de sağlıklı olmanın bu formülü aslında Anadolu topraklarında yüzyıllardır var.