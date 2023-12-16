Tüm dünya genelinde kış aylarının başından beri ciddi oranda gribal enfeksiyon vakalarında artış görüldü. Grip ve korona belirtileriyle ortaya çıkan bu rahatsızlıklar artık 3 gün 7 gün değil aylarca sürüyor.

Geçmek Bilmeyen Hastalık! Korona X Grip Kokteyli Vaka Sayısında Yüzde 100 Artış

Nereden nasıl bulaşıldığı henüz kesinleşmeyen grip ve korona karışımı belirtiler gösteren bu hastalık adeta yaşam kalitesini düşürüyor. Ateşlenme, halsizlik ardından baş ağrısı ve boğaz kaşıntısıyla devam eden hastalıkta burun akıntısı yerine tıkanıklığı var. Günlerde sürmenin yanı sıra neredeyse aylarca süren bu hastalık için uzmanlar geçiş dönemi olarak adlandırıyor. Uzun süre pandemi sistemine adepte olan virüs ve vücut şimdilerde ise daha şiddetli olmaya başladı.

Bunu önlemenin ve sağlıklı olmanın en iyi yolu ise bağışıklığı güçlendirmektir. Uzmanlar özellikle eski insanların usulü olan kemik çorbalarını bu aylarda sıklıkla tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun yanı sıra nar, portakal ve kivi tarzı meyvelerle vücudun günlük gerekli C, E ve K vitaminleri sağlanmalı. En önemli detay ise hastalığı kapmadan kişilerin akşamları normal çaylarına bir parça zencefil atarak tüketmeleridir. Zencefil siyah çayın antioksidanını hareketlendirerek vücudun direncini yükseltir.