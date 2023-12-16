Ketamin İlacı Nedir? Matthew Perry Ölümüne Neden olan Ketamin İlacı Neden Kullanılır? Ketamin İlacı Ne İşe Yarar?

Banyosundaki küvette ölü bulunan Matthew Perry'inin otopsi raporunda ketamin ilacına rastlandı. Milyonları ağlatan Matthew Perry ölümüne neden olan ketamin ilacını insanlar kullanabilir mi? Ketamin ilacını duyan araştırmaya başladı. Ketamin İlacı nedir? Kimler kullanabilir?

Ketamin İlacı Nedir?

Genellikle anestezik ve ağrı kesici etkileri nedeniyle kedilerde, köpeklerde, tavşanlarda, farelerde ve diğer küçük hayvanlarda kullanılan bir etken maddedir. Eczanelerden yeşil reçete ile alınır. Son yıllarda ise hap halinde insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Yasal olmamasına rağmen kullanılan bu ilaç beynin tüm işlevselliğini yitirir. Depresyon gibi hastalıklarda uzmanlar tarafından küçük dozlarla verilse de aşırı kontrol gerektiren bir ilaçtır. Bilinç kaybına neden olduğundan vücudun tüm sinir sistemini devre dışı bırakarak sersemliğe neden olur. Matthew Perry'nin otopsi raporunda da ketamin ilacına rastlandı. İlacı aldıktan sonra alkol kullanan oyuncu dengesini kaybederek banyo kuvetine düştüğü ve hayatını kaybettiği kaydedildi. Uzmanlar bu konu da yetkililerin acil önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

Ketamin İlacı Ne İşe Yarar?

Geçtiğimiz sene Cambridge Üniversitesi ketamin üzerine yaptıkları araştırmalarda güçlü yan etkilerini ortaya koydu. İnsanların kesinlikle tüketmemesi gereken bir ilaç olduğunu vurgulayan uzmanlar diğer ağrı kesici ve anestezik ilaçlara oranla beyni adeta durduracak noktaya getirdiğinin altını çizdi.