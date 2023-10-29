Ünlü Oyuncu Matthew Perry Hayatını Kaybetti! Friends Dizisiyle Tanınmıştı

54 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti. Los Angeles'taki dairesinde ölü bulunan ünlü isim, 1994 ve 2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisindeki Chandler Bing karakteriyle tanınmıştı.

Ünlü Oyuncu Matthew Perry Hayatını Kaybetti! Friends Dizisiyle Tanınmıştı

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Matthew Perry'in hayatını kaybettiği açıklandı. ABD basınında yer alan haberlere göre ünlü ismin Los Angeles'taki dairesinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Matthew Perry Neden Öldü?

Dünyaca ünlü sitcom dizisi Friends'te Chandler Bing karakterine hayat vererek tanınan 54 yaşındaki Matthew Perry'nin ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Amerikan film şirketi Warner Bros'dan da Perry'nin ölümüyle ilgili açıklama yapıldı. Perry'nin şirketin çok önemli bir ismi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu üzücü günde ailesine, sevenlerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren "bağımlılık" mücadelesine de değinmişti.

"Friends" dizisi, 1994 ve 2004 yıllarında NBC televizyon kanalında yayınlanmış ve bu dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Friends # Matthew Perry
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