200 İngiliz asker Kosova'ya geldi. Açıklama NATO'dan yapıldı. 200 İngiliz askerinden oluşan ilk birliğin NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü, KFOR'u takviye etmek üzere Kosova'ya geldiği belirtildi.

Kosova'ya İngiliz Askerler Geldi

Açıklamada, "Askerler, halihazırda Kosova'da bulunan 400 kişilik İngiliz birliğine katıldı." ifadesi kullanıldı. Kosova'da 3 bin 400 civarında NATO askeri bulunuyor. Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.