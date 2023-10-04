37. Birlik Haftası Konferansı Tamamlandı

Bu yıl 37’incisi düzenlenen “Birlik Haftası” İran’da yapılan bir dizi etkinlikle tamamlandı. "Ortak değerlere ulaşmak için İslami işbirliği" sloganı altında düzenlenen etkinliklere İslam ülkelerinden 220 üst düzey âlim katıldı. Bu yıl öne çıkan nokta ise Avrupa’da Kur’an-ı Kerim ve İslam değerlerine yönelik artan saldılar oldu.



Etkinlikler için Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir geldi. Haftanın kapanışın etkinliğinde konuklar İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney tarafından kabul edildi. Ayetullah Hamaney burada yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin birlik olması durumunda ABD ve İsrail fitnelerinin boşa çıkacağını vurguladı. Son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik artan saldırılara da değinen Ayetullah Hamaney, bunun “cahilce” bir davranış olduğunu kaydetti.