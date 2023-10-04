37. Birlik Haftası Konferansı Tamamlandı

Hz. Muhammed’in doğum günü kapsamında ilan edilen “Birlik Haftası” İran’da düzenlenen etkinliklerle tamamlandı.

37. Birlik Haftası Konferansı Tamamlandı

Bu yıl 37’incisi düzenlenen “Birlik Haftası” İran’da yapılan bir dizi etkinlikle tamamlandı. "Ortak değerlere ulaşmak için İslami işbirliği" sloganı altında düzenlenen etkinliklere İslam ülkelerinden 220 üst düzey âlim katıldı. Bu yıl öne çıkan nokta ise Avrupa’da Kur’an-ı Kerim ve İslam değerlerine yönelik artan saldılar oldu.

Etkinlikler için Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir geldi. Haftanın kapanışın etkinliğinde konuklar İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney tarafından kabul edildi. Ayetullah Hamaney burada yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin birlik olması durumunda ABD ve İsrail fitnelerinin boşa çıkacağını vurguladı. Son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik artan saldırılara da değinen Ayetullah Hamaney, bunun “cahilce” bir davranış olduğunu kaydetti.

İslam Dünyasının Nobel Ödülü 5 Bilim İnsanına Verildiİslam Dünyasının Nobel Ödülü 5 Bilim İnsanına VerildiDünya
# iran # Birlik # konferans
Çok Okunanlar
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
AFAD'a göre son 24 saatte 95 deprem oldu! İşte son depremler...
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor!
En Çok Hangi İlde Boşanma Yaşanıyor!
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı!
Öne Çıkanlar Halil Nebiler'den Ulusal Kanal İzleyicilerine Çağrı! Halil Nebiler'den Ulusal Kanal İzleyicilerine Çağrı! Bozcaada'da Ne Yenir? Bozcaada'da Ne Yenir?