İslam Dünyasının Nobel Ödülü 5 Bilim İnsanına Verildi

İslam dünyasının Nobel Ödülü olarak anılan “Mustafa Ödülleri” sahiplerini buldu. Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Uysal da ödül alan isimlerden oldu.

İslam Dünyasının Nobel Ödülü 5 Bilim İnsanına Verildi
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Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından 2 yılda bir düzenlenen “Mustafa Ödülleri” bu yıl 5’inci kez sahiplerine teslim edildi. Ödüle layık görülenler arasında arasında bir de Türk bilim insanı var. İslam dünyasının Nobel Ödülü olarak anılan “Mustafa Ödülleri” için İran’ın İsfahan şehrinde 5 gün süren bir dizi etkinlik düzenlendi.

İslam Dünyasının Nobel Ödülü 5 Bilim İnsanına Verildi

Etkinlikler, İran ve İslam ülkelerinden bilim insanları, yabancı misyon temsilcileri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üst düzey yöneticileri ve politikacıların katılımıyla yapıldı. Türkiye’den çok sayıda bilim insanın da bulunduğu etkinlikler için Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cemil Gözel de davetliler arasında yer aldı.

Bilimsel konferansların düzenlendiği etkinlikte ödüller, İsfahan’daki tarihi Çehel Sütun Sarayı’nda sahiplerine verildi. Ödül alan 5 bilim insanından biri Abu Dabi New York Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Uysal oldu. Uysal, Optik Kablosuz İletişim Teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

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