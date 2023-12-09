ABD BMGK'da O Kararı Veto Etmişti! İran'dan Veto Sonrası Açıklama Geldi

İran, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden kararı veto etmesine karşı açıklama geldi. İran'dan yapılan açıklamada ABD'nin tutumu kınandı.

ABD BMGK'da O Kararı Veto Etmişti! İran'dan Veto Sonrası Açıklama Geldi
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ateşkes talep eden tasarıyı vetosunu kınayarak, "ABD yönetiminin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının gelecek nesillere mirası utanç ve onursuzluktan başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı. Kenani, ABD'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu belirterek, savaşın kapsamının genişletilmesinin sonuçlarından Washington ve Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını vurguladı.

Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısını ABD Veto Etti

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti. Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı. Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

Hamas'tan ABD'nin BMGK'da Veto Kararına Tepki! "İsrail'in Daha Fazla Katliam Yapması İçin Bir Çağrıdır"Hamas'tan ABD'nin BMGK'da Veto Kararına Tepki! "İsrail'in Daha Fazla Katliam Yapması İçin Bir Çağrıdır"Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # abd # bmgk
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