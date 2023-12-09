Hamas'tan ABD'nin BMGK'da Veto Kararına Tepki! "İsrail'in Daha Fazla Katliam Yapması İçin Bir Çağrıdır"

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:

- Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır.

Karar Tasarısı Veto Edildi

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylanmıştı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuluyordu. Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.