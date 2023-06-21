ABD insan haklarında sınıfta kaldı! Anket çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı: Yüzde 55 güvende hissetmiyor...

İnsan haklarını dilinden düşürmeyen ve dünyaya demokrasi havariliği yapan Amerika’da, halkın yarısından fazlası temel haklarının tehlikede olduğunu düşünüyor.

New Jersey’deki Monmouth Üniversitesinde yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 55'inin, temel haklarının tehlikede olduğunu düşündüklerini ve bundan endişe duyduklarını ortaya koydu.

Mayıs ayında yaklaşık bin yetişkin ile yapılan ankete göre, Cumhuriyetçiler, Demokratlardan ya da Bağımsızlardan daha fazla özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor.

Amerikalıların yüzde 16'sı ülkenin birliğine inanmış ve önemli değerler konusunda hemfikirken yüzde 81 gibi büyük bir kısmı ise ABD'nin büyük ölçüde bölünmüş olduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden yalnızca 4'ü hükümet sisteminin sağlam olduğunu düşünüyor.