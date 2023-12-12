"ABD Suriye'de PKK/YPG'den Vazgeçmez"

ABD, Suriye’nin doğusunda PKK/YPG terör örgütü ile ortak askeri tatbikatlar yapıyor. Haseke ve Deyrizor’daki son tatbikatlar, ABD-PKK terör ittifakının bu yıl içerisindeki 14’üncü ortak tatbitatı…



TRT World Forum'a katılmak için İstanbul'a gelen ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Biden yönetiminin Suriye'de PKK/YPG'den vazgeçmeyeceğini söyledi.



Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu “çekilme” önerisinin Amerikan Senatosunda büyük oy çoğunluğu ile reddedildiğini anımsatan Ford, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi.



ABD’li büyükelçi, Biden yönetiminin dikkatini Asya’ya özellikle de Çin'e vermek istediğini, ancak Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşları nedeniyle gözün yeniden Avrupa ve Batı Asya'ya çevirdiğini aktardı.



Robert Ford, Filistin’e karşı İsrail’e askeri ve siyasi destek veren ABD’nin İsrail-Filistin savaşındaki çelişkilerini de anlattı.