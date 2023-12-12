"ABD Suriye'de PKK/YPG'den Vazgeçmez"

“ABD, Suriye’de PKK/YPG’den vazgeçmeyecek”....TRT World Forum için İstanbul’a gelen ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Amerika’nın Suriye politikasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ford, Washington’un İsrail-Filistin savaşındaki çelişkilerini de anlattı.

"ABD Suriye'de PKK/YPG'den Vazgeçmez"
Son Güncelleme:

ABD, Suriye’nin doğusunda PKK/YPG terör örgütü ile ortak askeri tatbikatlar yapıyor. Haseke ve Deyrizor’daki son tatbikatlar, ABD-PKK terör ittifakının bu yıl içerisindeki 14’üncü ortak tatbitatı…

TRT World Forum'a katılmak için İstanbul'a gelen ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Biden yönetiminin Suriye'de PKK/YPG'den vazgeçmeyeceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu “çekilme” önerisinin Amerikan Senatosunda büyük oy çoğunluğu ile reddedildiğini anımsatan Ford, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi.

ABD’li büyükelçi, Biden yönetiminin dikkatini Asya’ya özellikle de Çin'e vermek istediğini, ancak Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşları nedeniyle gözün yeniden Avrupa ve Batı Asya'ya çevirdiğini aktardı.

Robert Ford, Filistin’e karşı İsrail’e askeri ve siyasi destek veren ABD’nin İsrail-Filistin savaşındaki çelişkilerini de anlattı.

Şoförlere Farkındalık Ve Empati EğitimiŞoförlere Farkındalık Ve Empati EğitimiYurt
# abd # pkk # PYDYPG
Çok Okunanlar
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
Beynin Kanallarını Açıyor
Beynin Kanallarını Açıyor
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar Türk futbolunda kara gece│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler, Cem Zeren Türk futbolunda kara gece│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler, Cem Zeren Ayda 100 Bin TL Kazanıyor! Ayda 100 Bin TL Kazanıyor!