ABD'de o uygulama resmen yasaklandı!

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

ABD'li yetkililer, platformun Çin hükûmeti ile bağlantılı olduğunu, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını iddia ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasının önünü açan bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından oy birliği ile kabul edilen tasarı yasalaşırsa, TikTok resmen köşeye sıkışacak.

Böyle bir durumda, geliştirici şirket ByteDance, TikTok'un ABD'de kullanılmasını sağlayabilmek için ülkedeki haklarını başka bir şirkete satmak zorunda kalacak.