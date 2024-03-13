Ali Koç: "Galatasaray beka sorunudur"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in açıklamaları, kulübe yönelik iddialar, transfer süreci, bu sezonki hakem kararları, federasyon kurulları ve FETÖ ile ilgili geniş kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri, sporcular, kulüp personeli ve basın mensupları katıldı. Galatasaray yönetiminin doğruları çarpıtarak, milyonları kışkırttığını belirterek sözlerine başlayan Başkan Koç, “Hem bu kadar haksızlıkla mücadele ediyorken, rekabet ediyorken, 10 yılın birikimlerini taşıyorken, bizim camiamızı tahrik ederek milyonları kin ve nefretle kışkırtarak suç işliyorlar. Anormal olan ise bu duruma ‘dur’ diyen federasyon yok. Galatasaray Türk futbolu için nasıl büyük bir beka sorunu olduğunu yaşanmış örneklerle anlatacağım. Galatasaray Başkanı ve yöneticilerinin son dönemde elde etmek istediklerini kazanmak için ne tür yol ve yöntemlere başvurduklarını, hayali senaryolarla değil gerçeklerle sunmaya çalışacağım. Bu kulübün sadece futbolda değil riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi’nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mubah olduğunu bu kulüpte kültür haline geldiğini anlatacağım. 1 puan kaybı sonrası işler iyi gitmediğinde, ya da kendi maçlarında lehlerine olan hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar ve bu durumdan nemalanırlar. Elimizde VAR kayıtları var derler, ligi bitirtmeyiz derler, sezon bitince her şeyi açıklayacağız derler. Sonra istedikleri olunca susus olurlar. İşler istedikleri gibi gitmeye başlayınca mutlu olmaya başladıklarında sağduyulu olalım derler” ifadelerini kullandı.