ABD'den 5 Savunma Şirketine Yaptırım

Çin ABD'ye yaptırım kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.



Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına ve Çinli şirket ve bireylere yönelik yaptırımlarına tepki olarak 5 ABD savunma şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.



Söz konusu şirketlerin Çin'deki mülkleri donduracak ve Çin'deki kuruluş ve bireylerin bu şirketlerle iş yapması yasaklanacak.



Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin hamlelerinin Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini kaydetti. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın baltalandığı belirtildi.



3 hafta önce ABD Tayvan için 300 milyon dolarlık bir askeri paketi onaylamıştı.