İstanbullular Dikkat! Üzücü Haberi Verdi...

Önümüzdeki hafta yurdun Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi beklenirken İstanbul için de kar yağışı alarmı verilmişti.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar olasılığının ortadan kalktığını duyurdu.

Şen, açıklamasında "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık ısı adası etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor" ifadelerine yer verdi.

"Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız." diyen Prof. Dr. Orhan Şen, "9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar." diye konuştu.

Balkanlardan Soğuk Hava Geliyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle yurt genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.