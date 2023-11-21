ABD'den Karadeniz Tehdidi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Liz Allen, Bulgaristan’a gitti. Liman kenti Varna’dan “Karadeniz bölgesinin değerleri için mücadeleye hazırız.” mesajı verdi. Ziyaretin tarihi ise dikkat çekti.

ABD'den Karadeniz Tehdidi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Liz Allen, Bulgaristan’a gitti. Liman kenti Varna’dan “Karadeniz bölgesinin değerleri için mücadeleye hazırız.” mesajı verdi. Ziyaretin, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 'Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz.' açıklamasından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Dış politikada gözler İsrail-Hamas çatışmasına çevrilmiş durumda ancak Karadeniz’de Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehditler devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcsı Liz Allen, Bulgaristan’ın liman kenti Varna’ya gitti. Karadeniz’in kıyısında çektiği video ile Türkiye’yi üstü kapalı tehdit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Allen, Karadeniz’in NATO için önemini anlattı; “Karadeniz bölgesinin değerleri için mücadeleye hazırız.” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın mesajı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Karadeniz'le ilgili değerlendirmelerine yanıt olarak yorumlandı.

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Oramiral Tatlıoğlu, 17 Kasım'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndaki törende yaptığı konuşmada, Karadeniz'in güvenliğini Türkiye’nin sağlayabileceğini vurgulayarak, “Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

# abd # karadeniz # nato
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