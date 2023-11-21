Hatay'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu! 2 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Son olarak Hatay'ın İskenderun ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.

Açıklamada, polis ekiplerinin bir adrese operasyon düzenlediği ifade edildi. Adreste ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 169 mermi, 8 şarjör, 32 silah parçası, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 doğal gaz sayacı, uyuşturucu hap ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.A.Ç. ve E.Ö, gözaltına alındı.