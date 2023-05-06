ABD'nin F-16'sı yine düştü: Pilot son anda kurtuldu
ABD'nin Türkiye'ye S-400'e karşılık yaptırım unsuru olarak kullandığı F-16 savaş uçakları, sık sık düşmesiyle gündeme geliyor. Son hadise, Güney Kore'de gerçekleşti. F-16'nın pilotu son anda fırlatma koltuğuyla kendini kurtarırken, uçağın düştüğü alanda sivil yapı olmaması can kaybını önledi.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin F-16 savaş uçağı, yerel saatle 09.45'te başkent Seul'ün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alan Pyeongtaek kentindeki Osan Hava Üssü yakınlarında düştü.
Düşmenin etkisiyle alev alan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, kazada herhangi bir sivil yapının zarar görmediğini açıkladı.
Pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atlaması ve bölgede yerleşim alanı bulunmaması nedeniyle kazada can kaybı olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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