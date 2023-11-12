Akdeniz'de ABD Askeri Uçağı Düştü!

Akdeniz'de ABD'ye ait bir askeri uçağın düştüğü açıklandı. ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, uçağın 10 Kasım'da kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Akdeniz'de ABD Askeri Uçağı Düştü!

Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının düştüğü açıklandı. Açıklama, merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapıldı.

Açıklamada, uçağın, 10 Kasım Cuma akşamı kaza kırıma uğradığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi. Kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # askeri uçak # akdeniz
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