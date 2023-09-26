Anketlerde Trump mı Kazanıyor Biden mı? ABC/Washington Post Tarafından Gerçekleştirilen Anket Sonuçları!

Anketler Trump diyor ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen anket, ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.

Anketlerde Trump mı Kazanıyor Biden mı? ABC/Washington Post Tarafından Gerçekleştirilen Anket Sonuçları!
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Anketler Trump diyor ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen anket, ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.

Anketlerde Trump ve Biden Sonuçları!

Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden gelerek yüzde 42 oranında destek aldı. ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu ankette, Biden’ın ekonomi ve göçmenlik politikalarına kamuoyu desteği de düşük çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 37’si Biden’ın iş performansını onaylarken, yüzde 56’si ise Başkan'a negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44'ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.

Anketlerde Trump mı Kazanıyor Biden mı? ABC/Washington Post Tarafından Gerçekleştirilen Anket Sonuçları! - Resim : 1

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# donald trump # Biden # anket
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