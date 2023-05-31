Arnaud Develay yazdı: Ukrayna'daki grotesk

Vladimir Zelenskiy, geçen hafta sendeleyen rejimine aralıksız destek arayışının bir parçası olarak Suudi Arabistan’daydı. Kiev palyaçosunun bu ziyareti, yaptığı konuşmanın içeriği olmasaydı, bir anlam taşımayacaktı. Ev sahiplerine karşı bir meydan okuma işareti olarak her zamanki tişörtüyle süslenen Zelenskiy, Moskova'nın Kırım Müslümanlarına karşı yürüttüğü sözde zulüm kampanyasını hatırlatan bir konuşma yaptı. Gerçek ise oldukça farklı.

Volgograd'da bir caminin önünde bir Kuran nüshasının yakılmasının ardından, Çeçen lider Ramazan Kadirov, Telegram kanalında, dine hakaret eylemi karşısında yaklaşık 60.000 kişinin öfkesini ve sert tepkisini ifade etmek için Grozni'deki mitinge katıldığını söylemişti.

“Ukrayna özel servisi tarafından organize edilen, Volgograd'da Kuran'ın pervasızca yakılması Müslüman toplumda büyük bir infiale neden oldu. Çeçenler ve tüm İslam dünyası, şeytani Batı ve Avrupa'nın uşaklarının İslam'a karşı organize ettiği suçlara sessizce göz yummayacaktır. Ukrayna güvenlik servisi ve onların Batılı patronları, Volgograd'da bu provokasyonu düzenleyerek, İblis'in uşaklarını, Satanistleri ve Şeytanları ezme kararlılığımızı yalnızca güçlendirdi. Batı, bizimle Rusya’nın içinde kavga etmek istedi ama tam tersi oldu: Nefretimiz daha da arttı ve bu öfke Batılı paralı askerler tarafından hissedilecek. Bütün bu eylemler yalnızca Rusya halklarını birleştiriyor.” diyen Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri, bugün Rus devletinin İslami değerleri savunduğunu vurgulamıştı.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Kuran'a yaptığı saygısızlıklar da fazlasıyla ortaya çıkmıştı. Özel Askeri Harekât'ın başından itibaren Kadirov’un askerlerinin Mariupol'da Azak taburundan milislerle karşı karşıya gelmesiyle videolar, Tik Tok'ta ortaya çıkmıştı.

Buna karşı Kırım Müslümanlarının tepkisi ise gecikmemişti. “Kırım 24” TV kanalına konuşan Kırım Müslümanları müftüsü Ablayev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin davranışlarının Avrupa'da Kuran'a yönelik tavırla tamamen uyumlu olduğunu vurgulamıştı:

"Avrupa'nın kurnazlığının neler yapabileceğini biliyoruz, Kuran'a, inancımıza, peygamberimize ne yaptıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Avrupa'da yaşanan saygısızlığın gayet iyi farkındayız. Aynı zamanda sosyal ağlarda dolaşan videoları da hepimiz gördük. Ukraynalı askerler kutsal kitabımızı yakıyor, hakarete maruz bırakıyor ve buna küfürlü bir dil eşlik ediyor. Kanaatimizce Rusya'daki bütün Müslümanların bu gerçeğe çok dikkat etmesi gerekir. Bunun üzerine düşünmeliyiz. Bu bütün Müslümanlara hakarettir. Bu tür eylemlerde bulunabileceklerini asla tahmin etmezdik. Ukrayna artık Avrupa değer sisteminde yaşıyor ve bu olduğu sürece bu tür eylemleri göreceğiz. Ama er ya da geç, bir gün, ya bu dünyada ya da kıyamet gününde yaptıklarının cezasını çekeceklerini umuyoruz."

Kırım Müslümanlarının Müftüsü, neo-muhafazakar düşüncenin Kiev rejiminin ideolojisi üzerindeki etkisini gerçekten mükemmel bir şekilde tespit etmişti.

Bunda, "Bütünsel Milliyetçiliğin" çağdaş bir şekilde hayat bulmasının, son yirmi yılda Benyamin Netenyahu tarafından kurulan çeşitli hükümetler aracılığıyla vücut bulan, Vladimir Jabotinsky'in savunduğu ideolojiyle birçok ortak noktası vardır. Batı'da Banderizm, halkı Rusya'nın Nazizmin modern reenkarnasyonu olduğuna ikna etmeye çalışarak anti-Slavizmi savunuyor. Bu tersine çevirme, (bazılarına göre projeksiyon), İsrail'i otoriter bir rejim okyanusunun ortasındaki bir demokrasi vahası olarak sunarken, bazı İslamofobik aşırı sağ partilerle tereddütsüz ittifaklar kurmaktan çekinmeyen Avrupa'daki Siyonizm uşakları tarafından da uygulanmaktadır.

Ayrıca her iki ideoloji de LGBT ideolojisi eğilimlerini taşıyor. Sonuç olarak medyanın ve paranın gücü kitlelerin zihninde belirli bir kafa karışıklığını sürdürmeyi mümkün kılıyor.

Arnaud Develay

Uluslararası ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olan Arnaud Develay, kariyerine 2005 yılında eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ve arkadaşlarını savunan eski ABD Adalet Bakanı Ramsay Clark'ın danışmanlığında başladı. Daha sonra Ilitch Ramirez Sanches'in (Carlos) savunmasına katıldı, “Sarı Yelekliler” hareketinin bazı liderlerine danışmanlık yaptı. Suriye’de CEASAR yaptırımlarının zararlı etkileri üzerine iki yıl çalıştı.