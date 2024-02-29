Artık kodlama öğrenmeyin! Nvidia CEO'sundan uyarı niteliğinde açıklama!

Dubai'de düzenlenen World Goverment Summit'te konuşan Huang, yapay zekadaki hızlı gelişmeler nedeniyle teknoloji sektörüne girmek isteyenler için kodlamayı öğrenmenin artık bir öncelik olmaması gerektiğini belirtti. Kodlamayı öğrenmek uzun zamandır birçok endüstri lideri tarafından başarı için hayati bir beceri olarak görülüyor, ancak Huang'ın son konuşması bu geleneği bozmaya hazır görünüyor. Yılladır kodlama öğren yiğenim denilerek bu sektör üzerine çalışılmasının geleceği açık olduğu düşünülmesi fikri bu saatten sonra çürümüş gibi görünüyor.

Kodlama Öğrenmek İçin Yüzlerce Saat Harcamaya Gerek Yok!

Üretken yapay zekadaki, özellikle de doğal dil işlemedeki ilerlemeler, kodlamanın geleceği olmayı vaat ediyor ve genç profesyonellerin belirli kodlama dillerini öğrenmek için yüzlerce saat harcama ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

DÜNYADA HERKESİN PROGRAMCI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ

Huang, açıklamasında, "Bizim işimiz, kimsenin programlamak zorunda olmadığı bilgisayar teknolojisi yaratmak. Programlama dilinin insan olduğunu ve artık dünyadaki herkesin programcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yapay zekanın mucizesidir." Nvidia başkanı, kodlamayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, imalat ve eğitim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini vurguladı.

Yazılımcılar Ne İş Yapacak?

Huang'ın açıklamalarının yanlış anlaşılmaması gerekmektedir. Kodlamaya ihtiyaç kalmadı değil, kodlama öğrenmeye ihtiyacın kalmadığını belirten Huang, analitik düşünceye ve yönetimsel alanda pratik zekaya halen ihtiyacın olduğunu söylüyor. Ancak Huang'un bu iddialı sözlerinin hem destekçileri hem de karşıtları var. Destekleyenlerin birçoğu Huang'a sorgusuz katılırken, karşı çıkanlar ise Huang'ın söyleminin Orta Çağ'da birinin "Matbaa sayesinde çocuklar yazı yazmayı öğrenmeyi bırakabilecekler" düşüncesinden çok farklı olmadığını savunuyor.

Huang yatırımcı çekmeye çalışıyor!

Şubat 2024'ün ortalarında Nvidia, yapay zekanın yaratılması ve keşfedilmesine odaklanan diğer büyük teknoloji şirketlerini hedef alan donanımı sayesinde Alphabet (Google) ve Amazon gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli dördüncü şirketi haline geldi. Pek çok kişi bunu Huang'ın şirketin hisselerini artırmayı ve yatırımcıları çekmeyi amaçladığını da söylüyor.