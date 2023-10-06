Avrupa'dan Azerbaycan Karşıtı Karar! Azerbaycan'a Karşı Yalanlara Sarıldılar

Avrupa Parlamentosu Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik "etnik temizlik" ile suçlayarak, Bakü'ye yönelik yaptırım talep etti.

Karar tasarısı metninde Strasbourg'daki parlamentonun "mevcut durumu etnik temizlik olarak değerlendirdiği ve Azerbaycan birliklerinin tehdidini ve şiddetini şiddetle kınadığı" ifade edildi.

Ayrıca metinde Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatına olan AB'nin bağımlılığının azaltılması ve Bakü ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararına tepki gösterdi, "Popülist ve ayrımcı Avrupa Parlamentosu üyelerinin söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz." ifadeleri kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısındaki Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarını kınadı. Açıklamada "Katılımcıların her biri, Türkiye'nin toplantıya katılımına Fransa'nın karşı çıktığını çok iyi biliyor. Macron'un bu konuda yanlış bilgi yayması, devlet başkanına yakışmayan bir yaklaşımdır" denildi.

İspanya'da Dörtlü Toplantı

Öte yandan İspanya'nın Granada şehrinde Avrupa Siyasi Topluluğu toplandı. Türkiye çağrılmadığı için Aliyev'in katılmadığı Karabağ toplantısı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında dörtlü olarak yapıldı.

Avrupa ve ABD, Karabağ konusunda yalan söylerken Azerbaycan Devleti'nin davet ettiği Birleşmiş Milletler misyonu Karabağ'da incelemelerde bulunmuş ve Ermeni sivillere yönelik şiddet olayının tespit edilmediği, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirmişti.

Karabağ'da Ermeni Sakinlere Teşvik Paket

Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre Karabağ'daki Ermeni sakinler, kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına, din ve inanç özgürlüğüne sahip olacak, dillerini kullanabilecek. Ermeni sakinlere vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketi uygulanacak, çiftçilere sübvansiyon verilecek.

Karabağ'daki kiliseler ise Azerbaycan polisi tarafından koruma altına alındı. Azerbaycan İçişleri tarafından yapılan açıklamada Hocavent ilinin Cütçü köyündeki Amaras Manastırı ile Kelbecer ilinin Vengli köyündeki Genceser Manastırının, Hankendi şehrindeki 1 katedral ile 1 kilisenin de koruma altına alındığı kaydedildi.