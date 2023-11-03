Aydınlık Cephe Hattında! Ukraynalılar Öldürmeye Çalıştı Ruslar Serbest Bıraktı

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne gitti. Cephe hattını gezdi. Donetsk halkının Batı'nın desteklediği Ukrayna'ya karşı verdiği savaşı yerinde takip etti. Özgür Altınbaş, Donetsk’te Kiev yönetiminin engellemelerine rağmen eşini kurtaran Marina Ashifina ile konuştu.

Marina Ashifina, Ukraynalı yetkililerin Ukraynalı esirlerin ailelerinden rüşvet istediğini anlattı.

- Birçok aile bana Ukraynalı yetkililerin hem konuyla ilgilenmek hem de esir takası listesine koymak için para istediklerini söyledi.

Ancak esir takasıyla Ukrayna'ya dönen askerlerin tekrar cepheye yollandığını aktaran Ashifina bu nedenle birçok asker ve ailesinin esir takasını istemediğini söyledi. Ashifina, esir düşen eşi için Ukrayna'dan değil Rusya'dan yardım istediğini anlattı.

- Rus ordusuna 260’dan fazla kişi teslim oldu. Fakat Ukrayna yönetimi esir takası için yaklaşık 30 kişiyi listeye koydu. Rusya’dan başka kimsenin yardım edemeyeceğini anladık. Donetsk’teki Rus yetkililerden yardım istedim. Eşimin herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi. 1 Kasım 2022’de de serbest bırakıldı.

Eşi Ukrayna tarafında savaşırken Ruslar'a esir düşen Marina Ashifina “Suçlu Kiev rejimi, teslim olan Ukraynalı askerleri, teslim olmak isteyenleri caydırmak ve savaştırmak için kasıtlı olarak öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki izlenimleri ve röportajları yazı dizisi olarak Aydınlık Gazetesi'nde yayımlanmaya devam edecek. Altınbaş cumartesi günkü yazısında Rusya’nın en ünlü askeri uzmanlarından Yuri Podolyaka ile söyleşisini yayımlayacak.