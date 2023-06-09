Azerbaycan ve İran aralarındaki sorunları görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu, var olan bazı sorunları ve çözüm yollarını müzakere etti.

İki ülkenin ilgili kurumları arasında müzakerelerin ve karşılıklı temasların sürdürülmesine ilişkin mutabakata varan bakanlar, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.