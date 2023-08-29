Batı başaramadı! İran yalnız kalmadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği basın toplantısında, Batı'nın İran'a karşı iki strateji izlemeye çalıştığını ifade ederek;

- Birincisi İran’ı yalnızlaştırmak ikincisi ise İran halkını hayal kırıklığına uğratmak. Düşman bu iki stratejiyi uyguladı ancak her ikisinde de başarısız oldu. İran'ı yalnızlaştırmayı başaramadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, hükümet haftası kapsamında başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Reisi yaptığı konuşmada Batı'nın iki strateji izlemeye çalıştığını ifade ederek, “Birincisi İran’ı yalnızlaştırmak ikincisi ise İran halkını hayal kırıklığına uğratmak. Düşman bu iki stratejiyi uyguladı ancak her ikisinde de başarısız oldu. İran'ı yalnızlaştırmayı başaramadı” dedi.



- İran’ın son olarak BRICS'e tam üye olmasıyla birçok kapasitenin olduğunu düşmana gösterdik” Reisi, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için müzakereler yoluyla "yaptırımların kaldırılması" arayışına devam ettiğini söyledi. Reisi ayrıca, “Hükümetin gündeminde sadece nükleer anlaşma yok. Dış ilişkilerde ve dış politikada hükümetin gündeminde olan pek çok konumuz var ve bunların hepsini eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Bu konu ile birlikte komşularla olan iletişim konusunu da takip ettik ve bu alanda başarılı olduk.



İran’ın komşu ve müttefik ülkelerle siyasi, ekonomik ve ticari ilişki düzeyinin farklılaştığını vurgulayan Reisi:

- Komşu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerde yüzde 14'lük bir büyüme görüyoruz. Bölgenin ticari iletişiminde ve ticari çalışmalarında bazıları böyle bir şeyin yapılamayacağına inanıyordu. Ancak ticari alanda rekor kırdık ve İran’ın Avrasya Birliği'nde aktif olarak yer alması, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne ve son olarak da BRICS'e tam üye olmasıyla birçok kapasitenin olduğunu düşmana gösterdik.





- Düşman, halkı hayal kırıklığına uğratma ve ümitsiz kılma çabalarında ağır bir başarısızlığa uğradı” Reisi sadece İslam ülkeleri ile kesintiye uğrayan ilişkileri takip etmediklerini belirterek, “Biz komşu ülkelerle olan ilişkilerimizi de takip ettik ve böylelikle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin düzeyi çok farklı hale geldi. Ülkemizin siyasi, ticari ve ekonomik durumu düşmanın bu stratejisinde de başarılı olamadığını gösteriyor. Böylelikle düşman, halkı hayal kırıklığına uğratma ve ümitsiz kılma çabalarında ağır bir başarısızlığa uğradı.





"DÜŞMAN BAŞARILI OLAMADI"

Reisi: