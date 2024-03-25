BMGK kararı sonrası HAMAS'tan ilk açıklama: Hazırız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Kararın ardından HAMAS'tan açıklama geldi.

HAMAS: ESİR DEĞİŞİMİNE HAZIRIZ

HAMAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Hareketin esir değişimine hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, BMGK kararı kapsamında, Filistin vatandaşlarının serbest dolaşımının sağlanması ve Gazze'nin bütün bölgelerinde tüm nüfus için insani yardımın girişine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, BMGK'ya İsrail'e yönelik, ateşkese uyma ve saldırıları durdurma baskısı yapması çağrısında bulunuldu.

İki devletli çözümün hatırlatıldığı açıklamada, "Filistin halkının uluslararası kararlar ve uluslararası hukuk uyarınca başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurma hakkını, geri dönüş ve kendi kaderini tayin hakkını vurgular." ifadelerine yer verildi.