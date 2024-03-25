BM Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı! İsrail ABD ziyaretini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.

BM Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı! İsrail ABD ziyaretini iptal etti
BM Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı! İsrail ABD ziyaretini iptal etti
Editör: Uğur Çam

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD’nin başkenti Washignton DC’ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından iptal edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyerek, “Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Netanyahu, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmaksızın Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmemesi halinde oylama öncesi söz konusu ziyaretin iptal edileceğini açıklamıştı.

Çin'den Gazze'de ateşkes açıklaması! "ABD nihayet engellemekten vazgeçti"Çin'den Gazze'de ateşkes açıklaması! "ABD nihayet engellemekten vazgeçti"Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# israil # netanyahu # gazze # filistin # Birleşmiş milletler # abd
Çok Okunanlar
Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi
Emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi
İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek!
İslam Memiş uyarıyor! Dolar işte bu tarihte yükselişe geçecek!
Adana'da deprem!
Adana'da deprem!
Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi
Gazze'de acil ateşkes tasarısı BM'de kabul edildi
Öne Çıkanlar "Rusya ve Türkiye askeri iş birliği yapmalı!" | Kıvanç Özdal "Rusya ve Türkiye askeri iş birliği yapmalı!" | Kıvanç Özdal Türk Rambo hayatını kaybetti! Türk Rambo hayatını kaybetti!