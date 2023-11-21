Brezilya'da Rekor Sıcaklık! El Nino Etkisini Gösteriyor

Brezilya'da hava sıcaklığında rekor kırıldı. 19 Kasım'da ölçülen 44,8 santigrat derece, 2005'te raporlanan 44,7 santigrat derecelik rekoru aştı.

Brezilya'da Rekor Sıcaklık! El Nino Etkisini Gösteriyor

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da sıcaklık rekoru kırıldı. CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberde, 19 Kasım tarihinde ülkenin güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinin Araçuai bölgesinde rekorun kırıldığı belirtildi.

Araçuai bölgesinde yapılan ölçümlerde sıcaklık 44,8 santigrat derece olarak kayıtlara yeni rekor olarak geçti. Ülkede daha önce en yüksek sıcaklık 2005'te 44,7 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki hava koşullarını "El Nino" kaynaklı iklimin etkileri ve iklim değişikliğine bağlıyor.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 17 Kasım'da Rio de Janeiro'daki konseri öncesinde katılımcılardan birisi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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